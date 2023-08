Friss térkép mutatja a frontvonalakat, így állnak most a harcok Ukrajnában

A brit védelmi minisztérium jelentése szerint jelenleg két fő irányra koncentrálja erői a kijevi vezetés:

a szimbolikus jelentőségű Bahmut térségében fejtenek ki nagy nyomást az orosz védvonalakra, illetve Orihivtől délre, Robotine térségében folytatódik az ukrán előrenyomulás.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 30 August 2023Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/D9kZT12Ypx