Hamarosan Magyarországon gyárthatják Európa legmodernebb tankját – Megválaszoltuk a 3 legégetőbb kérdést

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Tiktok-videóban jelentette be, hogy Magyarország beszáll a Rheinmetall KF51 Panther harckocsijának fejlesztési folyamatába. A hír nem meglepő, egy ideje tudni lehetett , hogy tervben van a modern harcjárműtípus hazai K+F folyamatának és gyártásának előkészítése. Miért van erre szükség? Miért nem a Leopard? Mikor lehet ebből valódi harckocsi? Megválaszoltuk a magyar Panther-projekt három legfontosabb kérdését.

1. Mi szükség van erre?

Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke beszédet mond a német hadiipari cég zalaegerszegi harcjárműgyárának avatásán 2023. augusztus 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar kormány 2015-16 óta nagyszabású haderő-fejlesztési programot folytat, melynek kulcsfontosságú eleme a Magyar Honvédség korszerű technikai eszközökkel való felszerelése. Ezt a célt szolgálta a teljesség igénye nélkül a 44 darab Leopard 2A7HU harckocsi, a 218 darab KF41 Lynx gyalogsági harcjármű és a 24 darab Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack beszerzése.

A kormány egyértelműen azt kommunikálja, hogy az eszközbeszerzés és a haderőfejlesztés egyik fő célja, hogy ütőképes, elrettentő erejű honvédség jöjjön létre. Az elrettentő erő mögötti elgondolás az, hogy ha megfelelően felszerelt az ország védelmi képessége, ezzel elkerülhető az, hogy valódi háborús helyzetbe kerüljön hazánk.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni: főleg az ukrajnai háború tanulságai miatt megszaporodtak azok a kritikák a haderőfejlesztési program kapcsán, melyek szerint az eddig beszerzett, megrendelt eszközök száma csekély ahhoz, hogy Magyarország védelmi képessége megfelelő legyen. Gyakran emlegetett tényező, hogy 24 PzH 2000-es tarack a kiváló lőtávolság ellenére nem elég az ország tüzérségi képességének visszaállításához, de hasonló kritikák hallhatók a harckocsizó fegyvernem esetén is.

Ahogy a tüzérségi fegyvernemnél elindult a gondolkodás a HX3-as, 155 milliméteres tüzérségi rendszerek és újfajta rakéta-sorozatvetők beszerzése felé, úgy a harckocsizó fegyvernemnél egyértelműen a KF51 Panther típusú harckocsik beszerzéséről gondolkozik a magyar kormány. Ezek a járművek viszont egyelőre fejlesztés alatt állnak, ebbe a procedúrába akar becsatlakozni a magyar hadiipari K+F képesség.

Érdemes megjegyezni:

a Zalaegerszegen nemrég átadott Rheinmetall-üzem nem kizárólag a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására lesz alkalmas.

Az üzem rendelkezik majd K+F részleggel is és az ott felvonultatott gyártóberendezések más páncélozott harcjárművek gyártására is alkalmasak lesznek. Így nagy valószínűséggel ebben az üzemben zajlanak majd a KF51-es fejlesztési, tesztelési munkálatai, illetve hosszabb távon a gyártás is.

Ahogy más beruházások esetén, itt is elmondható: az újfajta harcjárművek gyártása nem csupán hazai felhasználásra történne, a magyar hadiipar célja, hogy a hazai fegyverek exportképesek is legyenek. Számos országnál szóba jöhet egyébként a Rheinmetall Magyarországon előállított fegyvereinek rendszeresítése, ironikus módon jelenleg épp Ukrajna akar minden áron KF51-eseket és KF41-eseket szerezni, annak ellenére, hogy a magyar kormány nem szeretne fegyvert küldeni a konfliktuszónába.

2. Miért nem a Leopard?

A Magyar Honvédség újbeszerzésû Leopard 2A4HU harckocsija (b) a német Krauss-Maffei Wegmann (KMW) GmbH & Co. KG. müncheni gyárában tartott bemutatón 2020. július 3-án. Ebbõl a típusból összesen 12 darab érkezik hamarosan, majd további 44 darab Leopard 2A7+HU (j) harckocsit pedig 2023-tól szállítanak hazánkba. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Talán furcsaság lehet, hogy miután a magyar kormány bevásárolt a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Leopard 2-es szériájából 2018-ban, most mégis a Rheinmetall Leoparddal közvetlenül konkuráló Panther-harckocsijának fejlesztésébe szállnak be.

Ennek alapvetően két fő indoka van:

A Rheinmetall hajlandó volt hadiipari képességet is Magyarországra telepíteni, amely alkatrész-utánpótlási és talán üzleti szempontból is fontos tényező. Rheinmetall-gyártóüzemek létesülnek várhatóan Zalaegerszeg mellett Várpalotán, Nyírteleken és Kaposváron is. A KMW nem hozott ide sem fejlesztési, sem gyártási képességet, így nincs meg az infrastruktúra, amelyre hosszabb távon is építkezni lehet. Egy harcjárműtípus életciklusa pedig több évtized, ez idő alatt gondoskodni kell a megfelelő támogató infrastruktúra meglétéről is. A KF51 Panther rengeteg olyan innovációs tartalmaz(hat), melyet még nem láthatunk a Leopard 2-es szérián. Hosszabb távon a döntéshozók valószínűleg nagyobb fantáziát láttak tehát a Panther-platform képességeiben és exportpotenciáljában is. Emellett a hazai gyártás katonai-logisztikai szempontból is fontos.

Látványterv a KF51 harckocsiról. Forrás: Rheinmetall

A második pontot talán érdemes egy kicsit jobban kibontani. A KF51 Panther tényleg rengeteg, innovatívnak mondható, hasznosnak tűnő, de élesben még nem tesztelt technológiát tartalmaz majd. Ilyen például

a 130 milliméteres, 20-as kapacitású automata utántöltő rendszerrel kiegészített harckocsiágyú,

felülről érkező rakétákkal és drónokkal szembeni, toronyra telepített védelmi rendszer,

a mesterséges intelligencia által asszisztált tűzvezető rendszer,

kibervédelmi és elektronikus harcászati rendszer,

drónkezelő irányítófelület,

egy páncéltestre telepített kamerarendszer, melynek segítségével a harcjármű kezelői tökéletes rálátást kapnak a harcjármű környezetéről, a páncélzat biztonságát élvezve.

A KF51 Panther belseje. Forrás: Rheinmetall

Ezeknek a technológiáknak egy része természetesen egész biztosan kísérleti, talán még elméleti fázisban van, így nem kizárt, hogy végül a Leopard-szérián és az amerikai Abrams-szérián is megjelenik majd. Ugyanakkor megvannak az előnyei annak, ha a típus rendszeresítését tervező ország már a fejlesztési folyamatban is részt vesz.

3. Mikor lehet ebből harckocsi?

Ahogy többször is hangsúlyoztuk korábban, a KF51 Panther még egy fejlesztés alatt álló, kísérleti harcjármű-típus, de ez nem jelenti, hogy még csak a tervezőasztalon létezik. Az első, többé-kevésbé működőképes Panther tavaly nyáron mutatkozott be az Eurosatory haditechnikai konferencián.

Alapvetően egy ilyen harcjármű fejlesztése hosszú éveket vehet igénybe, de a Panthert jelen formájában nem a nulláról kell felépíteni. Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke még tavasszal azt mondta: a harcjármű tömeggyártása már 2024-25-ben elindulhat.

Nagy kérdés, hogy a – vélhetően Magyarországon is rendszeresítésre és gyártásra kerülő - harcjármű pontosan milyen felszereltséggel rendelkezik majd. Nyilvánvaló, hogy bizonyos, fejlett technológiai képességek „kihagyása” mellett nagyon hamar elindulhatna egy „buta” Panther gyártása, de a Magyar Honvédség eddigi eszközbeszerzési igényei azt mutatják, hogy a lehető legszofisztikáltabb technológiák kerülnek be a rendszeresítésre kerülő harcjárművekbe. Nyilvánvaló, hogy egyes kiegészítők (pl. drónvédelem, drónirányító központ, elektronikus harcászati rendszer) még fejlesztésre, kísérletekre szorulnak.

A harcjármű hazai fejlesztését és gyártását egész biztosan meg fogja gyorsítani a Zalaegerszegen (és más települések mellett) létrehozott üzem(-hálózat), így nem kizárt, hogy a 2020-as évek második felében már Pantherek is legurulhatnak a hazai Rheinmetall-üzemek futószalagjairól.

A gyártókapacitásnak köszönhetően pedig valószínűsíthető, hogy lényegesen több harckocsit szerez majd be a Magyar Honvédség, mint a most rendszeresítés alatt álló 44 darab Leopard 2A7-es.

Címlapkép forrása: Rheinmetall Press