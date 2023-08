Lázár János: Haváriahelyzet van a legfontosabb vasútvonalon, az összes erőforrást oda kell csoportosítani

Az ügy előzménye, hogy a Bécsbe vezető 1-es fővonal egy szakaszán jelentős sebességkorlátozást kellett bevezetni a vonatok számára a pálya rossz állapota miatt. Kedden a Szabad Európa írta meg, hogy Lázár János elrendelte ugyan a vonal felújítását, a MÁV-nak azonban nincs rá pénze. A felújítás teljes összege 32,5 milliárd forint lenne, a MÁV-nak azonban összesen van 42 milliárd forintja a felújításokra és karbantartásokra.

Sajnos egy nagyon súlyos műszaki probléma állt elő a Budapest–Bécs-vasútvonalon, a legfontosabb vasúti pályánkon, Biatorbágy és Tata között mintegy 56 vasúti kilométeren

– mondta Lázár János.

Hozzátette, ha most beavatkozunk, és 32 milliárd forintért újjáépítjük a pályát, akkor a hibát 3-4 hónap alatt el tudjuk hárítani, és nem kell tovább csökkenteni a megengedett sebességet. Ha viszont nem avatkozunk be, akkor a sebességet akár 40 km/órára is le kell vinni. Ez azt jelenti, hogy 30 perccel is megnőhet a Budapest és Hegyeshalom közötti utazás hossza – jegyezte meg. (Az érintett szakaszon hivatalosan 140 km/órával közlekednek a vonatok, ezt most 100 km/órára kellett csökkenteni.)

Ezért azt rendeltem el a Magyar Államvasutak vezetésétől, hogy az összes erőforrást csoportosítsák most erre a beruházásra

– mondta a miniszter.

Haváriahelyzet van, ahol az emberek biztonsága a legfontosabb, az anyagi szempontok és a pénzügyi elszámolás egy másodlagos kérdés

– mondta Lázár János, hozzátéve, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre fognak állni.

A miniszter a beszédben arra is utalt, hogy olyan dokumentumot kapott a MÁV-tól, miszerint balesetveszély van a szakaszon. A MÁV vezetését ezért felszólította, hogy csinálják meg, amire utasította őket, és „garantálják az emberek biztonságát”.

Címlapkép forrása: Getty Images