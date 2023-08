Orosz pletyka: alig érkezett a frontra, máris szétlőhették az egyik elitalakulatot

Egy közepes méretű, háborúval foglalkozó orosz Telegram- csatorna arról számol be, hogy a 108. légideszant ezred alig két hete érkezett Verbove térségébe, de már az átcsoportosítás során olyan súlyos veszteségeket szenvedett, hogy gyakorlatilag harcképtelenné vált.

A Volya csatorna információkat osztott meg a 7. légideszant hadosztály kötelékébe tartozó 108. ezred körében tapasztalt veszteségekről, állításuk szerint forrásaik egyenesen a VDV-egységben szolgáló katonák.

Az egység korábban Herszon térségében állomásozott, ahol 2022 őszén súlyos veszteségeket szenvedett (a harcok során az egység parancsnoka is életét vesztette). Egészen 2023. augusztusáig nem is küldték őket a harctérre, azonban ahogy arról mi is beszámoltunk, az elmúlt hetek során minden VDV-alakulatot az ukrán ellentámadás elhárítására vezényelt át az orosz parancsnokság.

A csatorna információi szerint az egység már az áthelyezés során súlyos veszteségeket könyvelhetett el: 30-50 katonája dezertált, Tokmak és Novoprokopivka között pedig ukrán drónok szúrták ki a konvojt, amely következtében heves tüzérségi tűz alá került, a személyzet mintegy harmada-fele (230-350) pedig odaveszett a támadásban.

A csatorna szerint, a vezérkari tisztek nagy reményt fűztek az elitalakulat bevetéséhez, az orosz ellentámadáshoz pedig rengeteg páncélozott harcjárművet kapott – ezek ugyanúgy a tüzérségi tűzben vesztek oda.

A reményeket a HIMARS és a gránátok szertefoszlatták az orosz tábornokok egy újabb próbálkozása során, hogy álcázás és fedezék nélkül orosz csapatokat csempésszenek a frontvonalra

- fogalmaz a csatorna.

A csatorna azt is elárulja, hogy az ezred maradéka a Novoprokopivka közelében található vonalak védelméért felelős, a katonai tisztviselők szerint az egység azonban gyakorlatilag harcképtelen.

A Volva végül megállapítja, hogy a csapatoknak a frontvonalhoz való rejtett mozgatása még mindig az orosz fegyveres erők egyik leggyengébb pontja.

Az éjszakai átcsoportosítás ma már használhatatlan, a hőkamerás drónok éjjel-nappal mindent látnak. Túl sokáig tart és túl drága kis csoportokban és tüzérségi fedezékbe mozogni

- kommentálta a helyzetet az egyik orosz tiszt.

A történettel kapcsolatban ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a Telegram-csatorna állításait semmilyen vizuális bizonyíték nem támasztja alá.

