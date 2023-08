Térképen az Oroszország ellen indított történelmi dróntámadás

Az éjszaka megindított dróntámadások öt, a nemzetközi jog szerint is orosz ellenőrzés alatt álló területet érintettek: a Balti-államokkal határos Sebez és Pszkov településeket, valamint Kuszk környékét, Brjanszkot, és a Moszkvától kevesebb mint 200 kilométerre délre fekvő Tulát. Találatot kapott emellett az orosz megszállás alatt álló Szevasztopol, valamint több más, a Krím-félszigeten található célpont is.

Last night witnessed the biggest UAV attack on with explosions reported in at least 6 Russian regions plus occupied Sevastopol. Hows Russian air defence doing? #Russia