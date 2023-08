El tudjuk-e érni a háború gyors befejezését?

Örömöt okoz, ha valaki, kivált egy olyan, a nemzetközi életben is jegyzett szakértő, mint Gyarmati István a magyar sajtóban közzéteszi gondolatait arról, hogy miként lehetne új politikával elérni azt, hogy a gyilkolás Ukrajnában véget érhessen. Örömöt okoz, mert amíg a sajtóban, mind a TV-csatornákon, mind a szociális média felületein csak lebutított üres propagandaszólamokat lehet látni, hallani és olvasni, addig önmagában is örömteli, hogy Gyarmati István vette a fáradtságot, hogy az egész „nyugati” szövetség politikájára tegyen javaslatot. Nagyszerű lenne, ha térségünk legnagyobb biztonságpolitikai kihívására komoly és végiggondolt elemzések tucatjai születnének a hazai sajtóban is.

Gyarmati cikkének hadseregvezetési javaslatait elfogadjuk, mi nem vagyunk annak a tudásnak a birtokában, hogy mennyire kellenek F–16-os bombázók, vagy inkább a hatékony csapatvédelemre és légvédelemre kell-e koncentrálni. Gyarmati azonban azt is javasolja, hogy a NATO – több más, koncentráltan végrehajtásra kerülő intézkedéssel egyetemben – már most vegye fel Ukrajnát tagjai sorába. Cikke summázata, hogy ezeknek a döntéseknek a koordinált, azaz egyszerre ható alkalmazásával el lehet érni egy olyan tűzszünetet, amely a „területet békéért” elv alapján a hadviselés befejezhető lenne.

Eszembe jut egy trikó, amelyet Tel Avivban lehetett kapni az oslói tárgyalások idejében. A trikón Itzak Rabin volt látható, aki egy tábortűz mellett szíva a pipáját amerikai indiánokkal körülvéve. A következő szöveg volt az indiánfőnök szájába adva: „Itzak, let me tell you about trading land for peace”, azaz

Itzak, hadd meséljek neked a békét területért politikájáról.

Értem én, hogy sok minden változott azóta. Mindazonáltal: Nem árt résen lenni.

Carl von Clausewitz óta tudjuk, hogy „a háború a politika folytatása más eszközökkel”, így a béke sem lehet más, mint a politika – jelesül a belpolitika – folytatása.

Ahhoz, hogy akár a „területet békéért”, akár más elv alapján megállapodás jöhessen létre az orosz és az ukrán vezetés között, mind Oroszországban, mind Ukrajnában létre kell jönnie ennek a belpolitikai feltételeinek.

A háborút leginkább elszenvedő Ukrajna lakosságának túlnyomó hányada támogatja a honvédő háborút. Ha a „Nyugat” – mert ha támogatását megvonva bármit elérhet – kikényszerítene egy olyan békét Ukrajnától, amely az ukrán lakosság túlnyomó többségének az akaratával ellentétes lenne, akkor ezt az ukránok árulásnak élnék meg, a nyugati integráció gondolatát hosszú időre visszavetné. Ennek politikai költségei pedig jóval meghaladnák Ukrajna katonai támogatásának a költségeit, nem beszélve arról, hogy a NATO tagjává válna egy olyan hatalmas ország, amely a taggá váláskor a „Nyugattal” szemben érthető okokból óriási frusztrációt érezne. Hogyan nézne ki az a NATO, amelynek egy tagja, éppen az új tagja éppen gyűlölné a NATO politikáját?

Ám nem csupán Ukrajnáról, hanem Oroszországról is szó van. Vajon az a Putyin, aki ma is a Nyugattal szembeni globális harcban látja országa jövőjének a zálogát, ugyan miért menne bele egy olyan békébe, amely nem csupán a háború céljainak meg nem valósulását, és benne Ukrajna NATO-tagságát is jelenti?

Gyarmati írásának a hiányosságát látom abban, hogy a javaslatának sem az orosz, sem az ukrán percepciójával nemigen foglalkozik.

Ezek nélkül pedig nem lehet sikert elérni. Egy akár közepesen tartós megállapodáshoz a Nyugaton kívül elementáris szükség van Ukrajna és Oroszország egyetértésére, ezt pedig sehogyan sem látom a horizonton. Amúgy nem zárom ki egy cseppet sem, hogy ezek a feltételek is meg fognak valósulni, ehhez azonban a jelenleginél lényegesen nagyobb ukrán katonai sikerekre lesz szükség.

Gyarmati érvelésének a legnagyobb problémáját abban látom, hogy a NATO még a hadműveletek befejezése előtt vegye fel Ukrajnát a tagjai sorába. Gyarmati azzal érvel, hogy a NATO híres 5. §-a amúgy sem tartalmaz teljes automatizmust egymás megvédésére. Idézi a NATO alapító okiratának ide vonatkozó paragrafusát, majd hivatkozik a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra, amelynek másnapján az USA életbe léptette volna a a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyében foglaltakat, ám ... nem történt semmi. Gyarmati szerint ezzel az „automatizmus mítosza egy csapásra szertefoszlott”. Ez az álláspont azonban erősen vitatható. Az 5. § fegyveres támadás esetére írja elő a közös fellépést. Mindig vitatható, hogy mi tekinthető „fegyveres támadás”-nak, ám könnyen belátható, hogy például egy floridai általános iskola elleni fegyveres támadás nem indokolja a NATO 5. § életre hívását, holott itt is fegyverrel elkövetett támadásról van szó.

Nem is kétséges, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás mind méreteiben, mind az áldozatok és az okozott kár, valamint a nemzetközi összefüggéseiben is sokszorosan meghaladja egy iskolai támadás súlyát, mégis, ebben az esetben nem egy állam indított egy másik állammal szemben fegyveres támadást. Így érthető, ha a szövetségesek, akármilyen durva és precedens nélküli volt is a támadás, nem tekintették azt a szó hagyományos értelemben fegyveres támadásnak. Jómagam szívesen érvelnék a mellett, hogy a „háború” értelme a hidegháború vége utáni évtizedek során megváltozott, és az effajta támadásokra is a szövetség kiterjessze a NATO ún. védőhálóját, de 2001-ben a szeptember 11-i terrortámadás nemzetközi jogi értelemben nem minősült „fegyveres támadás”-nak.

Abban azonban a legcsekélyebb vita sincs, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen a szó leghagyományosabb, az észak-atlanti szövetség megalakulásakor használt politikai nyelvezet szerint is fegyveres támadás, háború. Éppen ezért

egy valódi, a szó hagyományos értelmében is háborút folytató, területének számottevő hányadát egy szomszédos állam által megszállt ország helyzete a szó minden értelmében az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkének hatálya alá tartozik.

Bár Gyarmatinak igaza van abban, hogy jogi automatizmus ilyen esetben sem létezik, a NATO létének elrettentő erejét a politikai automatizmusban való hit és meggyőződés adja. Az, hogy egy vitán felül álló háborús helyzetben a NATO összes tagja valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintene egy ilyen támadást. Mivel Oroszország háborúja éppen ilyen háború, ha az 5. §-ban megállapított automatizmus nem működne, mert a tagállamok kijelentenék, hogy „elvben” fenntartják az automatizmust, de Oroszország mostani háborúja esetében kivételt tennének, akkor végérvényesen megszűnne a NATO legnagyobb ereje. Ez az erő ugyanis az elrettentésen alapul, az elrettentés két sarokköve pedig a világ legerősebb hadseregeinek a fenntartása mellett éppen az automatizmus percepciója.

Ha Ukrajna javasolt NATO-tagsága ellenére a szövetség nem védi meg Ukrajnát, akkor ez a percepció megdől, és jelentősen megnő annak a kockázata, hogy egy újabb helyzetben egy agresszor (mondjuk Oroszország) úgy gondolkodjék, hogy elég egy országot fasisztának bélyegezni, és nyugodtan meg lehet támadni.

Csak el kell érni, hogy egyes tagállamok, a világháború fenyegetésével akár az Amerikai Egyesült Államok is, tegyenek ismét kivételt. Ha pedig ez bekövetkezik, az már a mai biztonságunk alapjait rúgná fel. Éppen ezért annak a percepciónak a fenntartása, hogy az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke politikai értelemben automatizmust jelent, a szövetség elemi érdeke. És ha ez a percepció valóban gyengült volna 2001 szeptemberében, akkor ahelyett, hogy tovább gyengítenénk, inkább erősítsük meg azt. Bízzanak az automatizmusban a tagállamok, azok lakossága, és leginkább a békére fenyegetést jelentő országok vezetői.

Tökéletesen egyetértek Gyarmati azon megállapításával, hogy amíg a NATO a háború befejezését tekinti Ukrajna NATO-tagságának a feltételéül, addig a NATO de facto vétójogot ad Oroszországnak. Csakhogy senki sem állítja azt, hogy a későbbiekben nem áll elő olyan helyzet, hogy Oroszország valóban méltányos békére lesz kötelezhető, és akkor természetesen Ukrajna NATO-tagsága is az egyik első számú feladat lesz. Hogy miért? Egész egyszerűen azért, mert a háború megindítása előtt Oroszország 5 (öt) nemzetközi szerződésben ismerte el Ukrajna nemzetközi határait és garantálta területi integritását, így Ukrajna NATO-tagságán kívül nem létezik semmilyen olyan ígéret, nemzetközi szerződés és kötelezettségvállalás Oroszország részéről, amely hiteles lehetne. Minden ilyen ígéretet maga Oroszország tett hiteltelenné az Ukrajna ellen indított háborúval.

Gyarmati jól érti az amerikai politikát, mégis, legjobb tudásom szerint téved abban, hogy Ukrajna amerikai támogatása veszélybe kerülhet. Függetlenül attól, hogy Trump és néhány követője mit mond, az USA-ban erős az élménye két világháborúnak, amelyekből ki akart maradni, majd rendkívül súlyos árat fizettek azért, hogy végül az agresszort legyőzzék. Lényegesen olcsóbb és amerikai emberáldozattal sem jár, ha az USA Ukrajnát segíti hozzá a győzelemhez. Igaz, Washingtonnak meg kell oldania azt is, hogy megelőzze a háború eszkalációját, és a jelek szerint – kopogjuk le –, eddig kiválóan megoldották ezt a kihívást is.

Jó lenne, nagyon jó, ha ez a háború mielőbb befejeződhetne. Erre akkor nyílik lehetőség, ha Ukrajna majdnem megnyeri a háborút, és Oroszország sem szenved el teljes vereséget. Akkorát azonban igen, hogy hosszú évtizedekre felejtsen el minden háborús kalandot, és hagyja a szélesebb értelemben vett térségünket békében élni és fejlődni.

