Megérkezett az első műholdfelvétel: így néz ki a pszkovi repülőtér a történelmi ukrán légicsapás után

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Ukrajna kedd éjszaka/szerda hajnalban legalább 6 orosz régió ellen indított nagyméretű dróncsapást, ilyen széleskörű támadásra korábban nem volt példa még az ukrajnai orosz invázió kezdete óta. A legsúlyosabb veszteségeket az Ukrajnától mintegy 700 kilométerre található pszkovi repülőtér szenvedte el.

Az orosz sajtószolgálatok szerint a támadás során 4 Il-76-os teherszállító repülőgép semmisült meg, további 2 darab pedig megrongálódott. Az első műholdfelvételeken tisztán látszik, hogy legalább két gép megsérült a támadásban.

On satellite images of the airfield in Pskov, you can see that at least 2 Il-76 aircraft were damaged as a result of the recent drone attack.The other part of the airfield is not visible on satelite images due to heavy clouds. pic.twitter.com/DWI93swYoH