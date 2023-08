Újra orosz területeket támadtak az ukrán drónok - Robbanások rázták meg Brjanszkot

A szerda hajnali, eddig nem látott mértékű dróntámadás után tegnap éjszaka ismét ukrán drónok csaptak le Oroszországra, az Ukrajnával határos brjanszki régió központjára. A rövid felvételek egy robbanást ábrázolnak, mely valószínűleg valamilyen üzemanyagraktár területén történt.

Ukrainian drone struck a target in Bryansk, Russia just moments ago.Russia is getting hit by Ukrainian drones on a daily basis now pic.twitter.com/ipJ3jFEHiy