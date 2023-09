Alaposan kiborult az ukrán védelmi minisztérium, ezt a videót sokan nem fogják megköszönni a Nyugaton

„Most mindenki nagyon ért ahhoz, hogy kellene harcolnunk. Itt van egy kis emlékeztető arról, hogy senki nem érti jobban ezt a háborút, mint mi” – írta ki X-oldalára az ukrán védelmi minisztérium, majd egy videót tett közzé.

A videóban nagyrészt harctéri felvételek láthatók, különféle üzenetekkel közbeékelve.

A feliratok szerint az ukrán védelmi minisztérium „értékeli a figyelmet,” de azt állítják, hogy

ha hallgattunk volna arra, amit a nem ukránok mondtak 2022 februárjában, már nem léteznénk.”

„Köszönjük, de lőszerre van szükségünk, nem tanácsra” – írják.

Everyone is now an expert on how we should fight. A gentle reminder that no one understands this war better than we do. pic.twitter.com/TIwssQjiFh