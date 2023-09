Csúcsra járatták az ukránok a „madárkalitkát” – Ilyet még nem láttunk a fronton

A legénység – aki egyébként korábban egy 2Sz3 „Akaciján” szolgált, amíg nem kaptak nyugati fegyvereket – beszámolója szerint az M109-es tarack sokkal pontosabb, gyorsabb és mozgékonyabb a szovjet korszakból származó önjáró lövegekhez képest.

Az M-109 belsejében biztonságosabb, mint a 2Sz3-asban. Sokkal több lehetőség van a menekülésre egy kritikus helyzetben. Emellett nagyon fontos, hogy a legénységünk pontosan és precízen találja el a célpontokat. Itt jön be az optika és a hidraulika

– nyilatkozták a katonák.

Állításuk szerint ugyanakkor a felderítő drónok folyamatosan pásztázzák a terepet és állandó tüzérségi tűzben és Lancet-támadások közepette látják el feladatukat. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy teljesen körbevették az önjáró löveget egy fémketreccel, gúnynevén „madárkalitkával”.

