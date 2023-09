Dagad a botrány Kína körül, sorra csatlakoznak a tiltakozáshoz a szomszédos országok

Pekingben a hét elején egy igencsak megkérdőjelezhető térképet mutattak be az országról, amelyen számos vitás, vagy egyértelműen más országhoz tartozó területeket ábrázolt Kína fennhatósága alatt. Tajvant, a Dél-kínai-tenger szinte teljes területét az ország ellenőrzése alattinak ábrázolták, viszont így járt számos terület Kína határán is, Oroszországtól és Indiától is "elcsatoltak" részeket.

A térkép nem nyerte el a szomszédos államok tetszését. Kínának Indával 2020-ban összecsapásokig fajuló határvitája volt Pekingnek a himalájai határszakaszon. Az elmúlt időszakban magas rangú megbeszéléseken igyekeztek a vitát elsimítani, de most újult erővel törtek fel a feszültségek: Új-Delhi hevesen tiltakozott a térkép állítása ellen. Az indiai vezetés leszögezte, hogy Arunácsal Prades tartomány megkérdőjelezhetetlenül India részét képezik.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries pic.twitter.com/bmtriz2Yqe — Global (Times) August 28, 2023

Itt azonban nem állt meg az ellenkezések kifejezése, hamarosan Malajzia is jelezte, hogy nem ért egyet a térképen látott határvonalakkal. Az ország külügyminisztériuma jelezte, hogy elutasítja Kína egyoldalú törekvéseit, és ellene van bármilyen állam szuverén jogkövetelését az ország területén.

Harmadikként Fülöp-szigetek csatlakozott, és kifejezték, hogy elutasítják az ábrát. A két fél korábban nemzetközi bíróság elé vitte a Dél-kínai-tenger keleti fele feletti ellenőrzés hovatartozásának ügyét, 2016-ban Hágában Manilának adtak igazat.

Ezt azonban Kína semmibe veszi, rendszeresek az incidensek a térségben és Peking most újra Kína részének jelezte a kérdéses területet.

Negyedikként Vietnam is kifejezte ellenérzéseit, mivel Peking az ő tengeri határaikat is megsértette a térképpel. A külügyi szóvivő szerint az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNOCLOS) is elismeri Vietnam részének a területen található vitatott szigetcsoportokat.

Érdekes mellékszál, hogy Kína olyan területeket is magához csatolt a térképen, amelyet jelenleg a vele szövetséges Oroszország felügyel. Az Amur folyó egyik szigete felett sokáig vitatkozott Moszkva és Peking, végül 2008-ban megállapodtak, hogy megfelezik a területet.

China has declared part of Russia as its territory on new official maps's state-owned Standard Map Service has presented a set of geographic maps for 2023, on which for the first time part of 's territory is indicated as part of China. It is about the Bolshoy #China — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Van Ven-pin is megszólalt az ügyben:

Reméljük, hogy az érintett felek objektívek és higgadtak tudnak maradni, és tartózkodnak a kérdés túlértelmezésétől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Feng Li/Getty Images