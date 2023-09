Elképesztő helyzet: olyan ősrégi tankokat kap Ukrajna, hogy 60 éves veteránokat kell visszarendelni

Nemrég ért véget az ukrán katonák egy csoportjának kiképzése az ősöreg, hidegháborús harckocsin, a német Leopard 1A5 páncéloson. Bár az ígéretek szerint Kijev több, mint száz darab tankot kap a régebbi típusból, már a kiképzés is nehezen indult, ugyanis az aktív állományból már senki nem tudta, hogyan működnek – számolt be róla a New York Times.