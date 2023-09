Forradalmi újítással fogalmazná át a modern háborúkat az Egyesült Államok fejlesztése

Az Egyesült Államok egy új fegyverrendszer fejlesztését jelentette be, amely a Replicator névre fog hallgatni. Washington ambiciózus programja a drónok tömeges bevetését szorgalmazza, amelyeket a mesterséges intelligencia irányít.

Szakértők szerint a nagy tömegben bevetett pilóta nélküli járművek egy új fejezetet nyitnak a modern hadviselésben, ez egyben egy új fegyverkezési versenyhez vezethet.

Kathleen Hicks amerikai védelmi miniszterhelyettes szerint ez egy stratégiai fontosságú lépés a növekvő kínai haderő képességeinek ellensúlyozására. Elmondta, hogy egy Tajvan körüli esetleges konfliktus esetén is bevethető lesz a rendszer.

