Közeleg a fordulat? – Sorsdöntő küzdelemre készülnek a lengyelek, Ukrajna ügye csak élezi a feszültséget

Október 15-én parlamenti választások lesznek az Ukrajnát az egyik leghangosabban és legelkötelezettebben támogató országban, Lengyelországban. A voksolás két „régi motoros” politikus, Jarosław Kaczyński és Donald Tusk összecsapását hozza majd, jelen pillanatban mindkettejüknek esélye van a kormányalakításra. Az ukrajnai háború támogatását illetően nagy változásokra nem kell számítani, az Európai Unióhoz való lengyel viszonyban viszont fordulat jöhet. Az orosz invázió kezdete óta elmérgesedett a korábban kiváló viszony a lengyel és a magyar kormány között, az européer Tusk győzelme esetén viszont még ennél is tovább romolhat a kapcsolat.

Két „régi motoros” összecsapása

Az október 15-én esedékes lengyel parlamenti választások két „régi motoros” politikus összecsapását hozzák. Az egyik oldalon Jarosław Kaczyńskiét, aki már az 1980-as évek Szolidaritás mozgalmában is tevékeny szerepet vállalt, és éppen 20 éve áll pártja, a Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) élén. 1990-től 1991-ig a Szolidaritás vezéréből elnökké lett Lech Wałęsa kancelláriájának vezetője, 2006-tól 2007-ig miniszterelnök, 2020-tól 2022-ig, majd idén júniustól ismét miniszterelnök-helyettes.

De Lengyelország tényleges vezetőjének a PiS 2015-ös győzelme óta őt tartják, miközben előbb Beata Szydło, majd Mateusz Morawiecki töltötte be a kormányfői posztot. 2010-ig ikertestvérével, Lech Kaczyńskivel lényegében tandemben irányították pártjukat és egy ideig az országot, egészen a szmolenszki tragédiáig, amikor Lech köztársasági elnökként repülőgép-szerencsétlenség áldozata lett Oroszországban. A PiS-ben a mai napig erősen él a gyanú, hogy valójában Moszkva áll a gép katasztrófája mögött.

A másik oldalon áll Donald Tusk, a legnagyobb ellenzéki párt, a Polgári Platform (Platforma Obywatelska – PO) elnöke, aki 2007 és 2014 között Lengyelország miniszterelnöke, 2014-től 2019-ig az Európai Tanács, 2019-től 2022-ig pedig az Európai Néppárt (EPP) elnöke volt. Az EU-s politikában nyakig megmerítkező Tusk 2003-tól 2014-ig, majd 2021 óta áll ismét jobbközép, nyugatos, européer pártja élén, és azért tért vissza Brüsszelből, hogy győzelemre vigye a sokáig gyengén muzsikáló szervezetet.

A hagyományos lengyel baloldal összeomlása miatt Lengyelországban hosszú évek óta ez a két jobboldali párt küzd egymással.

A legélesebb határvonal talán az Európai Unióhoz való viszonyban van közöttük: míg a PiS hatalomra kerülése óta gyakorlatilag folyamatos harcot vív Brüsszellel, addig a PO-t az igazi brüsszelita Tusk vezeti.

Az EU-kritikus álláspont azonban a PiS részéről sem jelent általános Nyugat-ellenességet: abban nincs határozott különbség a két párt között, hogy mindketten az Egyesült Államokat tekintik Lengyelország legfőbb szövetségesének, Oroszországot pedig a legnagyobb veszélynek. Ukrajna támogatását illetően sincs érdemi különbség, így bármi is legyen a választások végeredménye, az Ukrajna-politikában és a háborúhoz való hozzáállásban sem várható lényegi elmozdulás.

A „budapesti gyors”

A két párt között az egyik döntő különbség tehát az EU-hoz való hozzáállás. A PiS 2015-ös hatalomra jutása óta nagyon hasonló politikát folytat és nagyon hasonló csatákat vív Brüsszellel szemben, mint a magyar kormány. Kaczyński maga már a Fidesz 2010-es választási győzelmét követően azt mondta, reméli, hogy a „budapesti gyors” hamarosan befut Varsóba is. Erre ugyan 2015-ig kellett várni, de ezt követően Lengyelország sok tekintetben az Orbán-kormány által már kitaposott úton kezdett el haladni.

A 2015-ben felerősödő bevándorlási válság még jobban összekovácsolta a magyar és a lengyel kormányt, amelyek rendre együtt – akkor még a másik két visegrádi országgal, Csehországgal és Szlovákiával kiegészülve – léptek fel Brüsszel migrációval kapcsolatos tervei, például a kötelező kvóták ellen. Mind Magyarországgal, mind Lengyelországgal szemben elindult az úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárás, amely elvileg az Európai Tanácsban való szavazati jog megvonását vonhatta volna magával. De csak egyhangúság esetén, a két ország kormánya viszont kölcsönösen bevédte volna egymást, ha ilyen szavazásra kerül a sor, így a 7-es cikkely „fogatlan oroszlánnak” bizonyult.

Ekkor Brüsszel új fegyverhez nyúlt, a jogállamisági eljáráshoz, és bár a lengyel és a magyar kormány annak idején még együtt érte el, hogy ennek alkalmazását elhalasszák, mára mindkét ország abba a helyzetbe került, hogy

várnia kell az uniós pénzekre, amíg nem teljesülnek az EU elvárásai.

Lengyelország esetén elsősorban az igazságügyi rendszer reformját kifogásolja Brüsszel, s Varsó ezért továbbra sem kaphatja meg a 36 milliárd eurós helyreállítási pénzeket (RRF). Emellett a kohéziós alapokból Lengyelországnak járó 70 milliárd euró sorsa is bizonytalan.

Meg kell jegyezni, hogy a lengyel és a magyar kormány az ukrajnai háború kirobbanása óta egyre távolabb került egymástól, mivel a PiS számára elfogadhatatlan a Fidesz Moszkvával szemben megértőbb magatartást mutató politikája. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki és Andrzej Duda köztársasági elnök is élesen bírálta a magyar kormány Ukrajna-politikáját. A több évszázados lengyel–magyar barátság nemcsak a politika szintjén, hanem a két nép közötti viszonyban is súlyos tehertételt kapott. Míg korábban a PiS szavazótábora számára Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyfajta ikon volt, egy nemrég készült felmérés szerint már csak a lengyelek 18 százaléka értékeli pozitívan a személyét. Összehasonlításul: Szlovákiában 48, Romániában 32 százalék vélekedik így. A polgári ellenzék már régóta nem szimpatizál a magyar kormányfővel, annak ellenére, hogy a Fidesz és a Polgári Platform sokáig egy pártcsaládban volt az Európai Néppártban (a PO most is annak része, a PiS az Európai Konzervatívok és Reformerek párt tagja). De mivel mára a PiS-szel is megromlott a magyar kormány kapcsolata, Tusk esetleges győzelme gyakorlati szempontból annyira jelentős fordulatot vélhetően nem hozna a két ország viszonyában. Mindazonáltal az ellenzéki jelölt korábban is többször nyíltan bírálta Orbán Viktort, és kormányra kerülése esetén is minden bizonnyal élesebben kritizálná a magyar kormányt, ezzel még jobban láthatóvá válna a két ország között már így is meglévő feszültség.

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński és Orbán Viktor a szmolenszki tragédiának emléket állító emlékmű leleplezésén 2018-ban. Lengyel Miniszterelnöki Hivatal / Wikimedia Commons

A PiS vezette kormány még egy lépésével kivívta az Európai Unió, sőt az Egyesült Államok rosszallását, ez pedig egy olyan törvény, amely egész nyilvánvalóan Donald Tusk ellen irányul. A lengyel parlament, a Szejm kormánypárti többsége július végén fogadott el egy olyan törvényt, melynek célja annak vizsgálata, hogy 2007 és 2022 között a lengyel politikusok elősegítették-e az orosz befolyás növekedését az országban, veszélyeztetve ezzel a nemzetbiztonságot. A törvény értelmében egy szakértői bizottság bárkitől megvonhatná a közhivatal viselésének jogát, akire rábizonyítják, hogy engedett az orosz befolyásnak. A PiS rendszeresen bírálja azzal Tuskot, hogy miniszterelnöksége alatt Moszkvának kedvező gázüzletet kötött, így nem kétséges, hogy valójában ellene irányul a törvény, melyet az első kritikák hatására némileg finomítottak.

Most szerdán ki is nevezték az orosz befolyást vizsgáló bizottság tagjait, a bizottságba azonban a polgári ellenzék sem jelöltet nem delegált, sem részt nem vett a szavazáson. Piotr Müller lengyel kormányszóvivő elmondta: a vizsgálóbizottság tagjainak beiktatása több hetet vesz még igénybe. Megjegyezte, nem tartozik a kormány fő célkitűzései közé, hogy a testület még a választások előtt elkezdjen dolgozni.

Esélyek és esélyesek

A közvélemény-kutatásokban egyértelműen a PiS áll az első helyen a Polgári Platform vezette ellenzéki szövetséggel, a Polgári Koalícióval szemben (Koalicja Obywatelska – KO). A Politico több felmérést összesítő adatai szerint a PiS 37 százalékon áll, a KO pedig 31 százalékon. (Négy éve a PiS 43,6, a KO 27,4 százalékot szerzett.) Ha azonban a végeredmény hasonlóan nézne ki, az sem jelentené azt, hogy Kaczyński pártja kormányt alakíthatna, hiszen a Szejmben is meg kellene szerezniük a többséget.

Who's ahead in the polls in Poland?Our current poll of polls:PiS: 37% (-6)KO: 31% (+4)Konf: 10% (+4)P2050+KP: 9%Lewica: 9% (-4)Kukiz'15: 1%+/- vs. 2019 result pic.twitter.com/puDAmcdjOZ — POLITICO (Poll) August 28, 2023

Itt jönnek képbe a kisebb pártok.

Három jelentősebb erő van a két nagyon kívül: a Szabadság és Függetlenség Konföderáció (10%), a Harmadik Út (9%) és az Új Baloldal (9%). Hármuk közül a Harmadik Út és az Új Baloldal Tuskék esetleges koalíciós partnere lehet, a 2018-ban alapított Konföderáció azonban sötét ló. A párt vezetői azt mondják, senkivel nem lépnének koalícióra, és a szerdai szavazáson is nemmel voksoltak az orosz befolyást vizsgáló bizottság (kormánypárti) jelöltjeire. Persze a politikában a „soha” nem létező szó. Mivel radikális jobboldali, euroszkeptikus pártról van szó, adódik, hogy a PiS-szel léphetnének koalícióra, ha a pártnak nem lenne meg a többsége. De az is elegendő lehetne, ha a PiS néhány képviselőt átcsábítana.

A Konföderáció elsősorban a fiatalok körében népszerű. A párt programjában keverednek az ultrakonzervatív, radikális jobboldali elemek egy neoliberális gazdaság- és társadalompolitikával. Így a Konföderáció például alacsonyabb adókat és kevesebb szociális kiadást követel. Ezzel szemben a PiS a magyar kormányhoz hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a családtámogatásokra, bőkezűen osztogatva ezeket a lengyel családoknak.

A vezető kormánypárt a hagyományos értékek védelmét helyezi a középpontba, már-már fundamentalista katolikus politikát folytatva, például az abortusz kérdésében. Európa egyik legszigorúbb abortusztörvénye a PiS-kormány nevéhez köthető. A Tusk-féle ellenzék jóval liberálisabb: ők a 12. hétig lehetővé tennék a terhességmegszakítást. A PiS inkább a vidéki, vallásos, konzervatív szavazókra utazik, míg a PO vezette szövetség a városi, liberálisabb rétegekre.

Népszavazás

A PiS egy, vélhetően a magyar kormánytól eltanult módszerrel próbál minél több szavazót megmozgatni és a maga oldalára állítani, ez pedig a parlamenti választásokkal egy időben megtartott népszavazás. A kormány négy kérdésben írt ki referendumot:

Támogatja-e a Lengyelország és Belarusz közötti határkerítés lebontását? Támogatja-e több ezer illegális migráns beengedését a Közel-Keletről és Észak-Afrikából az európai bürokrácia kötelező áthelyezési mechanizmusának megfelelően? Támogatja-e az állami vagyon külföldi vállalatoknak történő eladását, hogy ezzel a lengyelek elveszítsék a gazdaság stratégiai ágazatai feletti ellenőrzést? Támogatja-e a nyugdíjkorhatár emelését, beleértve a férfiak és a nők 67 éves nyugdíjkorhatárának visszaállítását?

Mint látható, a kérdéseket úgy fogalmazták meg, hogy igen nehéz legyen rájuk igennel válaszolni, miközben a PiS azt hangoztatja, hogy a Tusk-féle ellenzék éppen a kérdésekben rejlő intézkedések megtételére készül. Morawiecki kormányfő szerint a referendumot azért kell megtartani, hogy Donald Tusk ne tudja veszélyeztetni Lengyelország biztonságát. Az ellenzék vezére a népszavazás bojkottjára szólította fel híveit, mire a miniszterelnök antidemokratikusnak nevezte a polgári ellenzéket.

Címlapkép: Donald Tusk választási kampánygyűlése a lengyelországi Sopot városában 2023. augusztus 27-én. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images