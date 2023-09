Véget ért a kánikula Európában

Az Országos Meteorológiai Szövetség közleményéből az látszik, hogy a következő napokban már csak elszórtan alakulnak 30 fok felett a nappali maximumok Európában.

Így alakul az idő Európában

A mediterrán térség időjárását anticiklonális hatások alakítják, így ott meleg, napos, általában eseménytelen az idő, csak kevés helyen alakul ki zápor, zivatar. Ugyanakkor mérsékelten meleg van, 30 fok fölötti csúcsértékek inkább csak a legdélebbi tájakon és az Égei-tenger mentén fordulnak elő.

Európa északabbi részein eközben több ciklont is megfigyelhetünk, frontjaik mentén többfelé csapadékos az idő, és az északi országokban már inkább csak 20 fok köré melegszik fel délutánonként a levegő, de a Skandináv-félsziget északi felén a 15 fokot sem érik el a maximumok.

Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását előbb a déli anticiklon, majd az ennek peremén érkező hidegfront alakítja.

A hazai helyzet

Szombaton általában túlnyomóan napos időre számíthatunk csapadék nélkül, de főként az északkeleti tájakon több lesz a gomolyfelhő, és ott helyenként zápor, zivatar is lehet. Estére kiderül az ég, kora hajnaltól azonban észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az ország északi felén már elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, egy-egy intenzívebb cellára is van esély.

Vasárnap a nap első felében felhősebb idő várható, majd délután már hosszabb időre is kisüthet a nap. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Vasárnap nagy területen megélénkül az északias szél, zivatarok körül pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 27 fok között valószínű.

Címlapkép forrása: Shutterstock