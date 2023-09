Bajban az oroszok? – Már az egyik legelitebb egységet vetik be a védelemre

Az Institute for the Study of War (ISW) vasárnapi jelentése ukrán katonai tisztviselők beszámolói alapján írt arról, milyen védelmi vonalat törhetett át az ukrán ellentámadás, illetve milyen csapatokkal próbálják megfékezni az oroszok az előrenyomuló ukrán erőket.

Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban harcoló ukrán csapatok parancsnoka szombaton a The Guardiannek azt nyilatkozta,

alapvetően áttörték az oroszok első védelmi vonalát, és mostantól gyorsabb előrenyomulásra számít, a második védelmi vonal ugyanis gyengébb.

A Zaporizzsja megyében található Robotinénél az ukrán erők egyes helyeken elérték a második orosz védelmi vonalat.

Ugyanakkor több orosz forrás azt mondta, a másodiknak mondott a tulajdonképpeni első védelmi vonal. Szerintük amit az ukránok első vonalnak mondanak, az csak egy számozatlan előretolt vonal. Az ISW szerint arról van szó, hogy az ukrán katonák és az orosz katonai bloggerek különböző terminológiát használnak ugyanannak a pozíciónak a megnevezésére.

Tarnavszkij szerint az orosz csapatok idejük és erőforrásaik 60 százalékát az ukrán terminológia szerinti első vonal kiépítésére fordították, és csak 20 százalék ment a másik két védelmi vonalra.

A második és a harmadik védővonalnál már kevésbé sűrűek lehetnek az aknamezők is. Ezt támasztja alá Tarnavszkij hadseregcsoportjának szóvivője, Olekszandr Stupun is. Mindkét katonatiszt azt állította, hogy az ukrán erők több járművet vetnek be ezen a területen, valamint több katonát és felszerelést küldenek a következő orosz védelmi vonal felé. Azt ugyanakkor mindketten elismerték, hogy az aknamezők továbbra is fenyegetést jelentenek.

Tarnavszkij elmondta, az ukrán erők több időt fordítanak aknamentesítésre, mint amennyit az ellentámadás kezdetén vártak, az orosz tüzérség és légierő folyamatos tüzelése pedig arra kényszerítette az ukrán gyalogságot, hogy csak éjszaka végezzen aknamentesítést.

Az, hogy mennyire lesznek erősek az orosz védelmi állások, az orosz erők összetételétől is függ majd.

Stupun megjegyezte, hogy az orosz erők ismeretlen minőségű tartalékokat telepítenek a térség védelmére. A katonai szóvivő az ISW szerint valószínűleg a 7-es számú gárda deszantos hadosztály és 76-os számú gárda deszantos hadosztály (VDV) korábban leépített elemeinek a hadszíntér más részeiről a Robotine térségébe történő átcsoportosítására utal.

A Sky News szerint Stupun megerősítette az ISW feltételezését, hogy az oroszok elit légideszantos erőket vetnek be a terület védelmére.

Ez az elitjük számít nekik, tehát ha már az úgynevezett elitjüket használják a védekező csatákban, akkor valami baj van

– mondta Stupun.

Tarnavszkij szerint az oroszok előbb vagy utóbb kifogynak a legjobb katonáikból, amivel arra ösztönzik az ukrán erőket, hogy gyakrabban támadjanak. A parancsnok ugyanakkor elismerte azt is, hogy az ukrán erők is elveszítik a „legerősebbeket és legjobbakat”, ezért a front bizonyos területeire kell erőiket koncentrálniuk.

