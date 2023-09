Felvételek: csunyán elbántak az oroszok a széttuningolt ukrán Leopard tankkal

Orosz találat ért egy Leopard 2A4-es harckocsit valahol Ukrajna déli frontján, a harcjármű láthatólag komolyan megsérült és kezelői hátrahagyták azt a harctéren. Nem kizárt, hogy a harckocsi javítható lesz, de láthatólag komoly károkat szenvedett.

Bár ez a sokadik Leopard-veszteség a nyári offenzíva kezdete óta (eddig legalább 16 Leopard 2-es maradt ott a harctéren), ez az egyik első ismert veszteség az Ukrajna által „feltuningolt” típusváltozatból. Az ukrán katonák ugyanis ezt a Leopardot Kontakt-1-es reaktív robbanópáncélzattal (ERA) egészítették ki, ezek a téglák jól láthatók a harcjármű páncéltestén.

Nem tűnik úgy, hogy az ERA-téglák lényegesen javították volna a régi Leopard 2-es túlélőképességét.

A Ukrainian Leopard 2A4 main battle tank fitted with Kontakt ERA was destroyed on the Zaporizhzhia front.This is the third visually confirmed loss of this type of vehicle in Ukraine. pic.twitter.com/TOLw5HUb8j