Hol tart az ellentámadás? – Itt az ukrán nyilatkozat

Az ukrán haderő előretört Bahmut környékén, és az elmúlt héten három négyzetkilométernyi területet foglalt vissza a megszálló orosz csapatoktól – közölte hétfőn Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes a Telegramon. A különböző frontok helyzetét az Institute for the Study of War (ISW) térképeivel illusztráljuk.

A tárca szerint a júniusban kezdődött ellentámadásban az ukránok eddig 47 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az oroszoktól Bahmut környékén.

Ukrainian forces continued offensive operations near and advanced on September 3.Geolocated footage published on September 3 indicates that Ukrainian forces advanced further into southern (7km SW of Bakhmut). (1/3) #Bakhmut — ISW (@TheStudyofWar) September 4, 2023

Maljar közleményében arra is kitért, hogy Bahmuttól délre az orosz erők ellentámadásokkal próbálják visszaszerezni az elvesztett területeket. Hozzáfűzte, hogy az ország keleti részén, Harkiv megyében, Kupjanszk térségében, valamint Liman, Avgyijivka és Marjinka környékén, Donyeck megyében szintén támadnak az orosz csapatok. Augusztus végén Ukrajna elrendelte a civil lakosság evakuálását Kupjanszk térségéből.

Russian forces continued offensive operations along the Avdiivka- City line on September 3 and advanced.Geolocated footage posted on September 2 indicates that Russian forces advanced in Marinka on the western outskirts of Donetsk City. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) September 4, 2023

A miniszterhelyettes tájékoztatása szerint Ukrajna déli részén Melitopol felé nyomulnak előre az ukrán erők. Azt nem közölte, hogy ott mekkora területet foglaltak vissza.

Az elmúlt napokban Novodanjlivka és Novoprokopivka térségében sikereket értek el. Az Ukrán Fegyveres Erők megerősítik jelenlétüket

– írta Maljar a CNN szerint.

Ukrainian forces conducted offensive operations in western on Sept. 3 & reportedly advanced.Ukrainian Tavriisk Group of Forces Spokesperson Oleksandr Shtupun stated that UKR forces achieved unspecified successes in the direction of (18km SE of Orikhiv). #Zaporizhia — ISW (@TheStudyofWar) September 4, 2023

A 18 hónapja zajló háborúban az ukrán erőknek a becslések szerint mintegy 250 négyzetkilométernyi területet sikerült visszafoglalniuk, miközben Oroszország mintegy százezer négyzetkilométernyi ukrán területet tart megszállva a 2014-ben elcsatolt Krím félszigettel együtt.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images