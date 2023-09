Távozik az ukrán védelmi miniszter, találkozik Putyin és Erdogan – Háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő előretört Bahmut környékén, és az elmúlt héten három négyzetkilométernyi területet foglalt vissza a megszálló orosz csapatoktól – közölte hétfőn Hanna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes a Telegramon. A különböző frontok helyzetét az Institute for the Study of War (ISW) térképeivel illusztráljuk.