Tényleg befagytak a frontvonalak Ukrajnában? Jött egy friss ábra, ami mindent megmagyaráz

Friss ábrát publikált a War Mapper az ukrajnai háború területszerzéseiről. Ez az X-blog általában térképekkel foglalkozik, de ennek a chartnak sajátossága, hogy nem térképesen, hanem százalékos oszlopokban ábrázolja az orosz és ukrán területszerzéseket, számokban leképezve a frontvonal eseményeit.

Az ábrán jól látható: tavaly ősz óta, az akkori ukrán offenzíva kifulladása óta minimális változások tapasztalhatók az ukrán frontvonalon. Télen inkább az oroszok szereztek területeket, késő tavasz és a nyár óta pedig az ukránok.

A havi területszerzés azonban teljes Ukrajna területének alig 0,01-0,04%-át teszi ki, ami elhanyagolható.

Augusztusban az ukrán csapatok 35 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza.

A War Mapper számítása szerint az orosz haderő jelenleg Ukrajna 17,49%-át tartja megszállás alatt.

