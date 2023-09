Egyre súlyosabb a lőszerhiány, doktrínájuk felülírására kényszerülnek az oroszok

Az orosz tüzérség lőszerhiánya és az ukránoknak a tüzérség elleni tűzben mutatkozó előnye a saját katonai doktrínájuktól való eltérésre kényszeríti az oroszokat – közli az amerikai Institute for the Study of War (ISW) hétfői jelentése a brit Royal United Services Institute (RUSI) védelmi agytröszt elemzését