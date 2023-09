Videó: így vadásznak az ukrán drónokra az orosz harci helikopterek

Az ukrán drónok egyre nagyobb problémát okoznak az orosz hatóságoknak: szinte napi rendszerességgel érik támadások Oroszország nemzetközileg elismert területein belül a katonai és civil reptereket, hírszerzési épületeket, katonai bázisokat, pénzügyi központokat.

Azt egy ideje tudni lehet, hogy a szárazföldi légvédelmi képességek és az elektronikus harcászati eszközök mellett az oroszok a harci helikoptereket is egyre gyakrabban használják a drónok elfogására, most elő is került egy hőkamerás felvétel, melyen egy UJ-22-es ellen intézkedik egy orosz Mi-28-as.

A Ukrainian UJ-22 Airborne multi-purpose unmanned aircraft system was destroyed by an Russian Mi-28, which hit it, most likely, with its chin-mounted Shipunov 2A42 30mm auto cannon.This is the 2nd confirmed Loss of this type. @LotA_IL