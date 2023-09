Nyilatkozatot tett közzé a brit védelmi minisztérium a történelmi veszteségről

A brit Challenger 2-esek 1998-ban álltak szolgálatba a brit fegyveres erőknél, részt vettek a Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Irak területén zajló hadműveletekben. A műveletek során a brit erők egyszer sem veszítettek el Challenger harckocsit ellenséges tűz miatt (2003-ban, Bászra mellett az egyik páncélos „baráti tűz” áldozata lett”).

Szeptember 5-én azonban megtört ez a széria, miután a közösségi médiába felkerült egy kiégett brit páncélosról készült videó, az ukrán Robotine térségében.

Ukrajna mindössze 14 darab páncélost kapott, mindegyik a 82-es deszantos dandár kötelékében teljesít szolgálatot.

A brit védelmi miniszter ezzel kapcsolatban a Sky News-nak adott egy rövid interjút. Shapps elmondása szerint a legénység mind a hat tagja túlélte a páncélos megsemmisülését (a Challenger 2-esek kezelőszemélyzete egyébként 4 főből áll).

️ Journalist: Will you send another one? Shapps: No-> Secretary of State for Defence confirms the loss of a Challenger 2. PS: Crew of 6? pic.twitter.com/FKidQcgFWu