Perdöntő bizonyíték: orosz drón csapódott Románia területére

Hétfő reggel Oleh Nikolenko ukrán külügyi szóvivő szerint az Izmajil dunai kikötővárost érő orosz dróntámadás során egy orosz Sahed drón Románia területén zuhant le, ehhez videót is mellékelt. A román védelmi minisztérium cáfolta az ukrán állításokat.

Az orosz-ukrán háborúról előkerülő felvételek geolokációs azonosításával foglalkozó OSINT-csapat, a GeoConfirmed szerkesztői három különböző szemszögből is megvizsgálták a felvételt, és megállapították:

az orosz Sahed drón valóban Románia területén belül zuhant le.

