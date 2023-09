Egy fél kontinens lángba borult, ez hozhatja el Erdogan nagy esélyét

Az elmúlt időszakban fokozódott a politikai nyugtalanság Afrikában, ráadásul felerősödtek a gyarmatellenes jelszavak is. Ez jelentős nehézséget okoz a területen aktív gazdasági érdekekkel bíró volt gyarmattartó európai államoknak, de egyben lehetőség az új erők megjelenésére. Az alkalmat ki is használná Törökország, de óvatosan kell eljárnia - írja a Middle East Eye

Afrikában két puccs is történt az elmúlt hónapokban és az elemzők attól tartanak, hogy főleg a Száhel-övezetben növekedhet a zavargások száma. Erre akkor van különösen nagy esély, hogyha a külföldi beavatkozás következik, ami a helyi köznyugalom megingásához vezethet. A térség politikáját jelentős mértékben a gyarmati múlt határozza meg, jellemzően a korábbi gyarmattartó európai hatalmak erős gazdasági érdekeken keresztül komoly befolyási tényezők maradtak.

Az utóbbi években a Wagner orosz zsoldoscsoport lett a legláthatóbb szereplő a térség országainak életében, akik erőteljes politikai-gazdasági hálózatokat építettek ki. Közben az Egyesült Államok, Kína, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek is próbált befolyást szerezni Afrika országaiban.

A versengést a korábbi gyarmattartó Franciaország nehezen tudta követni, látványosan csökkent a tekintélye a kontinensen, különös tekintettel a Száhel-övezetre.

2020 óta politikai puccs zajlott le Maliban, Csádban, Szudánban, Guineában, Burkina Fasoban és a legutóbb Nigerben és Gabonban is. A zendülést övező közhangulatban gyakran nagy szerepet játszottak a franciaellenes üzenetek is. A térségben - a gazdasági nehézségek miatt - a politikai jelenlét leginkább infrastruktúra-fejlesztési projekteket követlenek meg, de a nyersanyagban gazdag országokban ez komoly lehetőségekkel is kecsegtet.

Törökország is igyekszik az előnyére fordítani az antikolonialista hangulatot és átvenni a franciák helyét.

Az elképzelés nem új, Ankara már több mint 25 éve rendelkezik Afrika-stratégiával. A török figyelem elsősorban a katonai-biztonsági és a gazdasági jelenlét növelésére irányul; kiképzéseket tartanak több ország hadereje számára és aktívan fektetnek be a kontinensen. Kiegészítik ezeket a kulturális-szociális törekvések, alapítványokon keresztül iskolákat építenek és cserediákprogramokat indítottak.

Kiemelendő azonban, hogy a törökök nagyon óvatosak a területen, nem próbálnak meg franciaellenes üzenetekkel betörni a Afrikába. Ez ugyanis veszélyes terep lenne, mivel Párizs azonnal felhívhatná a törökök más területeken elkövetett gyarmati bűneire a figyelmet, és egy aktív kampányban könnyen Ankara ellen fordíthatnák a közhangulatot. A másik korlátot Törökország lehetőségei jelentik, egyszerűen nincs kellő gazdasági és hadiipari kapacitásuk, hogy ténylegesen le tudják váltani a Száhel-övezetben a francia és az orosz érdekeket.

Szakértők szerint az óvatos nyomulás és a lassú építkezés meghozhatja a gyümölcsét a térségben, és a jövőben Törökország kiszoríthatja a versenytársakat Afrika északi részéről.

