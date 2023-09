Rossz passzban a Galileo: segítség nélkül Európának a világűrben sem megy?

A helyzet aligha lehetne kínosabb Európa számára. Galileo nevezetű műholdas helyzetmeghatározó és navigációs rendszerét (az amerikai GPS európai megfelelőjét) kezdettől azzal reklámozza, hogy az a kontinens stratégiai önállóságának zászlóshajója. Saját erőből azonban jelenleg nem is tudja az űrbe juttatni a rendszer teljes körű működéséhez szükséges újabb műholdakat. A viták most azon folynak, hogy vajon megvárják-e amíg erősen késve, de elkészül az Ariane 6 hordozórakéta, avagy külső szereplőt kérjenek rá, hogy az európai függetlenséget fémjelezni hivatott műholdakat pályára állítsa. Az már csak a hab a tortán, hogy segítséget az EU attól az USA-tól várna, akitől úgymond önállósodna, és azon az Elon Muskon keresztül, akivel szólásszabadság kontra politikai cenzúra ügyben Brüsszel heves ideológiai csatát folytat.

A háború járulékos kára

Az ukrajnai háború sokként érte az orosz űriparhoz évtizedek óta, sok szálon kötődő európai űrszektort. Az e téren hozott európai szankciókra adott orosz riposzt első számú áldozata a legérzékenyebb pont, a világűrbe juttatás képessége – magyarán a műholdakat fellövő rakéta – volt. Az Európai Űrügynökség vezetője nem túloz, amikor egyenesen „hordozórakéta-válságot” emleget. Hosszú évek óta a kourou-i Európai Űrközpont kínálatában szerepelt a középkategóriás Szojuz orosz rakéta, ami remekül kiegészítette a kis terhekre specializálódott olasz Vega C-t és a nagy teherbírású európai Ariane-t. A Galileo-műholdaknál a Vega C nem jöhet szóba (egyébként sem heverte még ki a tavaly decemberi sikertelen fellövés kudarcát), az Ariane 5-ös számú verziója idén júliusban befejezte pályafutását, az őt váltani hivatott Ariane 6 viszont annyit késik, hogy jövő év második fele előtt nem lehet számolni vele. Amikor az orosz támadást követően Európa bejelentette, hogy felfüggeszti űrpolitikai együttműködését Moszkvával, utóbbi azonnal kivonta szakembereit a kourou-i központból, s ezzel a Szojuz lekerült az európai hordozórakéta-palettáról. Pedig épp ekkor két kulcsfontosságú Galileo-műhold fellövésének előkészülete zajlott.

E kettő tehát 2022 tavasza óta a Földön vesztegel. Rájuk a Teljes Működési Képesség eléréséhez lett volna égetően szükség, vagyis ahhoz, hogy a Galileo önmagában, más rendszerrel ki nem egészítve is állandó lefedettséget biztosítson (ehhez legalább 24 darab üzemben levő műhold kell). Őket követte volna még kettő-kettő 2023, 2024 és 2025 folyamán. Most a menetrend torlódott, s közben már az újabb típusú, második generációs Galileo-műholdak indítása is esedékes lesz. S hogy mindez miért érdekes? Minél több és minél modernebb műhold van a konstellációban, annál biztosabb, hogy mindig, mindenhol, minden körülmények között működik a rendszer. Az új generációs darabokat eleve úgy fejlesztették, hogy a jelzavarásokkal (jamming), jelhamisításokkal (spoofing) és egyéb kibertámadásokkal szemben jóval védettebbek legyenek.

Tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász

A navigációs rendszer elleni támadás minden döntéshozó rémálma. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács és a Kongresszus évek óta igyekszik kitalálni, miként tompíthatná a mérhetetlen sebezhetőséget, amit a „kritikus meghibásodási pontként” beazonosított – vagyis leállása esetén valamennyi alapvető infrastruktúra (telekommunikáció, energia, közlekedés, pénzügyi- és bankrendszer, logisztika) egyidejű összeomlásával fenyegető – GPS jelent. Merthogy az elmúlt három évtized során a műholdas helyzetmeghatározás, navigáció és időmérés (PNT) a mindennapi élet nélkülözhetetlen része lett. Az elsősegélynyújtó és kutatási-mentési műveletekben is létfontosságú, s az egyre elterjedtebb „precíziós mezőgazdaság” is erre támaszkodik. Európában minden új személygépkocsi-modellben Galileo-alapú segélyhívórendszer működik, s a teherautók sebesség-távolságmérő készülékeibe is ezt szerelik. A robotizálás és az önvezető járművek a felhasználókört rohamosan tovább növelhetik.

Mindebből nem nehéz kitalálni, hogy a műholdas navigáció milyen központi szerepet játszik a modern hadviselésben is. Sokatmondó, hogy az ukrán háború felvezetése Oroszország részéről saját forgalomból kivont műholdjának 2021 novemberében végrehajtott lelövése volt. Mint az orosz televízióban elhangzott „félhivatalos” kommentár figyelmeztetőleg meg is jegyezte: Moszkva, ha akarja, „a NATO megvakítására is képes lenne”. A GPS-t a 70-es évektől kezdve a Pentagon fejlesztette ki, eredetileg katonai használatra tervezve. Napjainkban a műholdas PNT-képesség a katonai műveletek alappillére, nélküle a hadigépezet valóban vak lenne. Már a kétezres évek elején is értelmezhetetlen volt, visszatekintve pedig szinte mulatságos az Európai Parlament hepciáskodása, miszerint a Galileo „csak civil célokat szolgál majd”, s „nem lesz katonai alkalmazása”. Ma már erről szó sincs, épp ellenkezőleg. A Galileo legmagasabb szintű, biztonsági-katonai felhasználásra szánt úgynevezett kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása (PRS) az EU egyik legféltettebb, legféltékenyebben őrzött projektje lett – olyannyira, hogy a Brexitet követően Londont rögvest ki is penderítették belőle.

Stratégiai barométer

A kilencvenes évek végén a Galileo program elindítása alapvetően abból az aggályból fakadt, hogy önálló helyzetmeghatározó és navigációs rendszer híján, pusztán a GPS-re hagyatkozva, Európa Washingtontól minden területen vészesen függővé válna. Addigra már bőven akadt rá példa, hogy az Egyesült Államok saját érdekei és akciói függvényében – tegyük hozzá: logikusan – a GPS-szolgáltatást helyenként korlátozta, a hozzáférést itt-ott időszakosan blokkolta. Kritikus infrastruktúráról lévén szó – mind a civil, mind pedig a katonai szektorban – ezt a fajta kiszolgáltatottságot Európa nem engedhette meg magának.

Mivel uniós szinten ilyen karakán lépésre túl sok más példa nem akadt, jó ideje a Galileo hivatott fémjelezni az európai önállósodási ambíciókat.

Ezért okoz most olyan komoly dilemmát, hogy a műholdakat külső kezekbe adják át. Az adatok és információk biztonsága szempontjából kulcsfontosságú, hogy saját területről (az Európai Űrközpont Francia Guyanán) és saját üzemeltető felügyelete alatt (Arianespace) történjen az űrbe juttatás. A külső megoldásra hagyatkozás a presztízsnövelő tudományos műholdaknál csak kínos, de elviselhető blamázs – a titkosított PRS-funkciókat is ellátó Galileo-műholdak esetében viszont stratégiai önfeladás.

Ebből ered a mostani huzavona. Technikailag ugyan az amerikai SpaceX-szel megoldható a Galileo-műholdak indítása, és jogi oldalon az USA-val kalap alá hozandó „ad hoc biztonsági megállapodás” tervezete csak a tagállamok jóváhagyására vár, politikailag azonban egyesek hezitálnak, s inkább kivárnának, mintsem hogy ilyen feltűnően csorbítsák az európai „szuverenitást”. Már csak azért is, mert Amerika és a Galileo viszonyának igencsak mozgalmas az előélete. Washington annak idején kézzel-lábbal tiltakozott, nehogy Európa önálló útra lépjen műholdas navigációs téren: a Pentagon azzal fenyegetőzött, hogy emiatt a NATO-nak is vége lehet, majd az USA légierőtől szivárogtak arra vonatkozó tervek, hogy miként készülnek kilőni a netán ellenséges célra használt európai űreszközöket. A kétezres évek közepétől lecsillapodtak a kedélyek, a vitatott rádiófrekvenciák ügyében az EU engedett, s az együttműködés, egymás kölcsönös kiegészítése került előtérbe. A teljesítményre, pontosságra, piaci részesedésre irányuló versengés ettől még persze korántsem szűnt meg.

A Galileo-történet mostani szakaszában több sajátos csavar található. Miközben az Európai Űrügynökség buzgón befagyasztott Oroszországgal minden kétoldalú kapcsolatot, addig az amerikai űrhajósok továbbra is az előzetes menetrend szerint használják a Szojuz rakétákat a Nemzetközi Űrállomásra jutáshoz. A NASA igazgatója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy „a szakmai együttműködést semmi nem akasztotta meg”.

Európai kollégája, Josef Aschbacher szerint viszont mi „nem dolgozunk olyan partnerrel aki lábbal tapossa az értékeinket”.

Akkor sem, ha több tucat műholdunk ezért parlagon hever, köztük stratégiai jelentőségűek, s ha a tudományos kutatások mellett a piaci pozícióinkat is veszélybe sodorjuk vele.

Akkor sem, ha így „az európai szuverenitás eszközeként” hirdetett Galileo megmentője végül az európai űripar egyik legfőbb vetélytársa, a SpaceX lehet. Élén azzal az Elon Muskkal – az amerikai milliárdos a SpaceX mellett a Tesla alapító-vezérigazgatója és az X/Twitter tulajdonosa – aki mindezidáig a legádázabban áll ellen az online tartalmak egyre kiterjedtebb cenzúráját célzó európai terveknek. S akinek épp ezért az uniós szervek az „orosz propaganda” terjedését vetik a szemére. Tény, ami tény, az európai űrpolitika nehezen lehetne pechesebb: rendkívül kritikus időszakban (két Ariane változat között), egy kiemelkedően emblematikus programban (a Galileoban), ráadásul annak is a politikailag legérzékenyebb szakaszában (a teljes körű PRS beindítására várva) kerül kiszolgáltatott helyzetbe. És senki nem tudhatja, hogy mennyire csak átmenetileg.

