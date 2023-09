Valóra vált az aggasztó jóslat: a forróság valósággal felperzselte Európát

Az Európai Unió Éghajlatváltozási Szolgálatának szerdán (szeptember 6.) közzétett adatai szerint 2023 nyara volt az eddigi legmelegebb nyár. Az idei szezon ezen kívül is számos rekordot megdöntött – számolt be róla az Euractiv

A júniustól augusztusig tartó három hónapos időszak nagymértékben felülmúlta a korábbi rekordokat. Az idei átlaghőmérséklet 16,8 Celsius-fok volt, ami 0,66 Celsius-fokkal magasabb a korábbi átlagnál.

A múlt hónap volt egyben a legmelegebb augusztus is, amelyet valaha is feljegyeztek a világon. Ezzel a rekorddal három egymást követő hónapban dőltek meg a statisztikai számok: idén volt ugyanis a legmelegebb június és július is.

Becslések szerint az augusztusi különbség mintegy 1,5 Celsius-fok volt az 1850-1900 közötti időszak iparosodás előtti átlagához képest.

A feljegyzéseket egyébként 1940 óta vezetik, ebből az abszolút legmelegebb hónap 2023 júliusa.

A tudományos bizonyítékok elsöprőek, továbbra is több éghajlati rekordot és egyre intenzívebb és gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket fogunk látni, amelyek hatással lesznek a társadalomra és az ökoszisztémákra is

- mondta Samantha Burgess, a Copernicus helyettes vezetője.

A szélsőséges időjárást idén is lehetett tapasztalni: az augusztus a szokásosnál csapadékosabb volt Közép-Európában és Skandináviában, amely áradásokhoz vezetett. Eközben Európa déli részein (Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Portugáliában) tomboltak az aszályos időjárás okozta erdőtüzek.

Az intézet szerint az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékleti értékeket mértek augusztusban Ausztráliában, több dél-amerikai országban és az Antarktisz nagy részén is.

Az idei év összességében az eddigi második legmelegebb 1940 óta, és csak alig marad el 2016-os évtől.

A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy 2023 lehet az emberiség eddigi legmelegebb éve

- nyilatkozta Virginijus Sinkevičius, az EU környezetvédelmi biztosa.

