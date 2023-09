Ismét katonai incidens történt a világ egyik legforróbb konfiktuszónájában

A két Fülöp-szigeteki ellátóhajó és a parti őrség két hajója a kínai kormány engedélye nélkül hatolt be a zátony melletti vizekre - közölte a kínai parti őrség. Azt is hozzátették, hogy szigorú figyelmeztetést adtak ki a Fülöp-szigeteki hajóknak, és figyelemmel kísértek őket, ezzel nyomatékosítva Kína "határozott" tiltakozását az ellen, hogy a Fülöp-szigetek "illegális" építőanyagokat szállítson a zátonyra futtatott hadihajóra.

Az 1940-es években készült, Sierra Madre nevű hadihajó miatti viták tovább fokozódtak, miután a kínai parti őrség augusztus ötödikén vízágyúval lőtt egy Fülöp-szigeteki ellátóhajóra, amely éppen útban volt az atollon ragadt vízijármű felé.

The rusting BRP Sierra Madre standing vigil at the Second Thomas Shoal could be a great scifi story.The warship deteriorates slowly, a veteran of multiple wars. This is her last fight. Humans live within her bones, and stand guard against a fearsome military threat. pic.twitter.com/Mp7x1UpyPX