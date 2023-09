Kihúzta a gyufát Moszkvánál régi szövetségese: orosz katonai bloggert vettek őrizetbe

Az örmény nemzetbiztonsági szolgálat emberei Gorisz városában vették őrizetbe a két oroszt.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) csütörtöki jelentése arról írt, hogy Jevgenyij Primakov orosz tisztviselő szerint szerda este „ismeretlen álarcos emberek” fogták el Badaljant.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő „provokációnak” nevezte a két letartóztatást, amelyek csak tovább rontják az Örményország és Oroszország közötti viszonyt.

A két ország katonai szövetséges, és orosz katonai támaszpont is működik örmény területen, az utóbbi napokban azonban nagyon elmérgesedett a Moszkva és Jereván közötti viszony. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 06. Ezt nem fogja megköszönni Moszkva: rendkívüli lépéssel csábítaná el Amerika az oroszok egyik utolsó szövetségesét

Címlapkép forrása: Getty Images