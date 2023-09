Mélyen Ukrajna békés régiójában csapott le az orosz szpecnaz - Újabb ukrán megye lehet veszélyben

Ukrajna Szumi megyéje a 2022. február 24-én induló orosz invázió egyik kiemelt célpontja volt, mivel három orosz megyével, Belgoroddal, Kurszkkal és Brjanszkkal is határos. A Kijev elleni offenzíva kudarca után azonban elhagyták Szumit is az orosz katonák – magát Szumi várost egyáltalán nem is tudták megszállni.

Most több oroszbarát közösségi oldal is keringet egy igencsak hosszú felvételt, melyen az látható, hogy állig felfegyverzett, többnyire ghille álcaruhát viselő orosz különleges műveletisek ukrán őrjáratokat és logisztikai járműveket likvidálnak.

A felvétel számos forrás szerint Szumi megyében készült, van is egy fotó arról, ahogy az orosz kommandósok a határkővel fotózkodnak.

Sabotage reconnaissance group of special forces of the Armed Forces of the Russian Federation in the Sumy region of Ukraine. pic.twitter.com/YM7dA759oG