Orosz tisztviselőket toboroz kémnek a CIA – ezzel a videóval célozzák meg őket

A CIA igazgatója, William Burns júliusban azt mondta, az ukrajnai háború miatti elégedetlenség jó lehetőséget teremt, hogy az amerikai hírszerzés orosz kémeket toborozzon soraiba.

A „Miért vettem fel a kapcsolatot a CIA-val – magam miatt” cím alatt futó videó a történet szerint egy orosz tisztviselőt mutat egy behavazott orosz városban, aki arról panaszkodik, hogy azok emelkednek fel a ranglétrán, akik elferdítik az igazságot.

A videó azt sugallja, hogy a CIA-val történő kapcsolatfelvétellel az orosz tisztviselő úgy élhet, hogy nem kell feladnia az igazság képviseletén alapuló elveit.

The CIA released a new recruiting video targeting employees of the Russian security services and the military. pic.twitter.com/iHmT9wwnQh