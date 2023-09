Útelágazáshoz érkezett a kínai gigaprojekt, sokasodnak a baljós jelek

A tizedik évfordulóját ünneplő BRI Peking számára eddig igen pozitív eredményeket hozott, világszerte növekedett a kereskedelmi intenzitás Kínával, és ez megemelte az ország a globális befolyását is. A kilátások azonban már nem kecsegtetnek hasonló lehetőségekkel, mivel Peking több szempontból problémás helyzetbe került.

Hszi Csin-ping kínai elnök az infrastruktúra-beruházásokra építő kezdeményezés jövedelmezőségének növelését szeretné elérni.

Ennek oka, hogy az évtizedeken át intenzív növekedést mutató kínai gazdasági mutatók a koronavírus hatására és a finanszírozási kérdések miatt megtorpanni látszanak.

A BRI tervét (akkor még Új Selyemút néven) először 2013 szeptemberében vázolta fel Hszi Kazahsztánban, azóta a világ 150 országa írt alá egyetértési nyilatkozatot Pekinggel. Az első évtized eredményei remekül festenek Peking előtt: a BRI aláíróival 76%-os növekedést abszolvált kereskedelemben Kína. Ezen felül a nemzetközi szervezetekben is sikeresen erősítette meg a nagyhatalom a pozícióját.

10 years ago, on 7 September 2013, President Xi Jinping delivered a speech at the Nazarbayev University in , laying the foundation of what is now the BRI.What did he propose back in 2013?Why is it relevant to revisit his speech today? pic.twitter.com/QuQdbUinI6