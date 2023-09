Videó: ritka orosz fegyvereket semmisített meg az ukrán tüzérség

A felvétel elején az látható, amint az ukrán tüzérség valahol Zaporizzsja megyében kilő egy 9A317M TELAR légvédelmi rakétaindító és radarrendszert. Néhány másodperccel később azt is láthatjuk, amint a TELAR "kistestvére", egy 9A316/9A39M1 TEL is a tüzérség áldozatául esik.

In Oblast, an uncommon and modern Russian 9A317M TELAR of the Buk-M3 air defence system was taken out of action by a GMLRS strike of the Ukrainian army, along with a 9A316/9A39M1 TEL and another vehicle from a Buk AD system being destroyed.