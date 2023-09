Soha nem látott földrengés pusztított Marokkóban

A rabati székhelyű geológiai központ arról számolt be, hogy a rengés a Richter-skála szerinti 7-es erősségű volt, és az epicentruma az ország középső részén fekvő Al-Hauz tartományban volt, a turistaváros Marrákestől délnyugatra. A Reuters beszámolójában 7,2-es erősségű földrengésről ír, amely viszonylag sekély, 18,5 kilométeres mélységben következett be.

Az előzetes adatok szerint a földrengés 296 ember halálát okozta Al-Hauz, Marrákes, Uarzazate, Azilal, Sisaua és Tarudant tartományokban

- áll a minisztérium közleményében. Ugyanezen forrás szerint 153 ember megsérült és kórházba került.

A marokkói média szerint ez a legerősebb földrengés, amely eddig a királyságot sújtotta.

A hatóságok minden szükséges erőforrást mozgósítottak a beavatkozáshoz és az érintett területek megsegítéséhez - tette hozzá a belügyminisztériumi közlemény.

A közösségi oldalakon keringő képek és szemtanúk beszámolói szerint a földrengés több városban is jelentős károkat okozott. Marrákes mellett a fővárosban, Rabatban, Casablancában, valamint Agadirban is érezték a rengést, ami pánikot keltett a lakosság körében. A közösségi oldalakon közzétett képek szerint sokan az utcára menekültek ezekben a városokban, attól tartva, hogy házaik összedőlnek.

Az internetezők által közzétett fotókon és videókon nagy törmelékdarabok láthatók a marrákesi Medina negyed utcáin. De készültek fényképfelvételek a lezuhanó törmelékek által összezúzott autókról is. Az interneten közzétett képek szerint a híres Marrákes központjában egy minaret erősen megrongálódott, két ember megsérült. A CNN helyszín riportjában is jól látható, mekkora pusztítást végzett az éjszakai földrengés:

BREAKING: Hundreds of people killed after a powerful 6.8 magnitude earthquake hit Morocco overnight - the strongest in 123 years.The epicenter was in the High Atlas mountains, about 72km southwest of Marrakech. Our latest reporting on CNN pic.twitter.com/r8N9GyGV4l