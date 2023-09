Friss felvételek bizonyítják: pár nap alatt betörtek Novomajorszkébe az ukránok

Kedden számoltunk be róla, hogy számos orosz Telegram-csatorna arról számolt be, hogy a Novodonecke-Novomajorszke térségében, egy eddig „háborítatlan” frontvonalon, több napos tüzérségi előkészítés után támadásba lendültek az ukrán csapatok.

A legújabb, szombaton megosztott orosz felvételek alapján Julian Röpcke OSINT-elemző megállapította, hogy mindössze pár nap alatt áttörtek a szektorban található orosz védelmi vonalakon (nem azonos a Szurovikin-vonallal) és Novomajorszke településen belül zajlanak már a harcok.

The Ukrainian army advanced to the outskirts of and captured the first four buildings. #NewsMap