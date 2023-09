Kiderült, hány orosz katona lehet jelenleg Ukrajnában

Oroszország jelenleg több mint 420 ezer fős katonaságot állomásoztat Ukrajna elfoglalt területén, beleértve a Krím-félszigetet is – írja a Bloomberg az ukrán katonai hírszerzés adatai alapján.

A hírszerzés képviselője a Jaltai Biztonságpolitikai Konferencián beszélt arról, hogy az országban állomásozó orosz csapatok erősek, ráadásul a több mint 400 ezres szám nem tartalmazza a speciális egységeket.

Az ukránok szerint Oroszország a Krím-félszigetet egy komplex katonai bázissá alakította, a 2014-ben elfoglalt területnek kulcsszerepe van az orosz csapatok utánpótlásellátásában is. Kirijlo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője arról is beszélt a konferencián, hogy az ukrán ellentámadás ősszel is folytatódik, bár azt elismerte, hogy a hidegebb időben nehezebb támadniuk.

Címlapkép forrása: Oleg Elagin (okyela) via Getty Images