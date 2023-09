2030 előtt csatlakoznának az EU-hoz a nyugat-balkáni országok

Az Európai Uniónak és a Nyugat-Balkánnak mihamarabb, de mindenképpen 2030 előtt készen kell állnia a bővítésre - közölték a Brdo-Brioni Folyamat szkopjei csúcstalálkozójának hétfői plenáris ülését követően kiadott zárónyilatkozatukban a részt vevő országok, Észak-Macedónia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Koszovó és Albánia államfői.

A nyilatkozat kitért arra is, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió a Nyugat-Balkánra is hatással lehet, ezért ellenálló és befogadó Európai Unióra van szükség, amelynek része kell legyen a térség is.

A dokumentumban egyebek mellett azt kérik az Európai Uniótól, találja meg a módját annak, hogy bizonyos uniós forrásokhoz a Nyugat-Balkán is hozzáférjen. A Brdo-Brioni Folyamatban részt vevő országok vezetői szerint erősíteni kell a stratégiai párbeszédet az országok és az unió intézmények között a csatlakozási folyamat felgyorsítása érdekében. Abban is egyetértettek, hogy politikai és gazdasági reformokra van szükség ahhoz, hogy csatlakozhassanak az EU-hoz, és a jószomszédi viszony ápolása is elengedhetetlen.

Az EU nyugat-balkáni partnerei közül Szerbiával és Montenegróval már évek óta folynak a csatlakozási tárgyalások, Észak-Macedóniával és Albániával pedig tavaly kezdődtek meg. Bosznia-Hercegovina tavaly vált hivatalosan is tagjelöltté, Koszovó pedig csak társulási megállapodással rendelkezik.

