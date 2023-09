Egészen elképesztő videó látott napvilágot - A frontra küldte Moszkva az egyik "szörnypáncélosát"

A Moszkva által megkreált egyik legismertebb "sufnituning" páncélos valószínűleg az az MT-LB pszh, melynek a tetejére igényes módon feleszkábáltak egy 2M-3 25 mm-es öntöltő ágyút, mely eredetileg hajófedélzeti fegyvernek lett kifejlesztve.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy az orosz haderő tényleg komolyan gondolja a páncélozott borzalom használatát, korábban is lehetett videókat látni arról, ahogy a Donbaszban parádéznak, bevetésről azonban kevésbé.

Russian MTLB with 2х25mm naval guns installed. I propose to call this modification MTLB-S, where S stands for Stability. pic.twitter.com/R9BIlZBCiu