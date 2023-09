Extrém ritka páncélos bukkant fel Ukrajnában – Ez meg hogy került oda?

Felbukkant Ukrajnában egy extrém ritka, VRAC típusú katasztrófa-elhárító páncélozott jármű. A jármű zöld festéséből úgy tűnik, a járművet az ukrán haderő katonai célokra használja, valószínűleg csapatszállítóként. Egyébként az eredetileg Pegaso BMR 6x6-os páncélozott szállító harcjárműből átalakított jármű feladata az, hogy extrém időjárási körülmények közt, nehéz terepen áthágva embereket mentsen ki katasztrófa sújtotta övezetekből.

A VRAC katasztrófa-elhárító járműből mindössze három darabot készítettek.

:An extremely rare vehicle in service with the Ukrainian Army- the VRAC Catastrophe Areas Recovery Vehicle based on the Pegaso BMR APC. This particular vehicle has been converted for use in the medevac role.In total, only about 3 vehicles are known to have been made. #Ukraine