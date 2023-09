Darázsfészekbe nyúlt Zelenszkij: ennek nagyon nem fog örülni az ukrán elit

Volodimir Zelenszkij megvétózta az ukrán parlament által múlt héten elfogadott törvényjavaslatot, amely szerint egy évig lehetett volna késleltetni az ukrán tisztségviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságra hozatalát.

Az ukrán elnök szerint a késleltetés elfogadhatatlan, jelentette ezt az X nevű közösségi platformon:

I vetoed the asset declarations law which would have delayed their disclosure.The reason is clear: declarations must be fully revealed. Right now. Not in a year. The register must be opened right now.This key amendment must be made before the law can be passed again. Swiftly. pic.twitter.com/E4A0E2fAVP