Putyin: van egy dolog, ami ordít Amerika legnagyobb gyengeségéről

Donald Trump volt amerikai elnök ellen jelenleg négy büntetőeljárás is zajlik. Most Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt az témában, és határozottan állást foglalt a korábbi republikánus elnök mellett. Szerinte az egész az Egyesült Államok gyengeségét bizonyítja - írja a Wall Street Journal

Megszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök is a Donald Trump ellen zajló amerikai eljárásokkal kapcsolatban. Putyin határozottan állást foglalt a volt amerikai elnök mellett, szerinte a mostani eljárások csak az amerikai igazságügyi rendszer gyengeségére világítanak rá.

Az eljárás az amerikai politikai rendszer teljes rothadtságát mutatja, amely nem állíthatja, hogy másokat demokráciára taníthat

– jelentette ki az orosz elnök Vlagyivosztokban, és hozzátette, szerinte Trump ellen "politikai indíttatású üldöztetés" zajlik. Putyin mondatai nagyban összecsengenek a korábbi amerikai elnök szavaival, aki szerint csak boszorkányüldözés zajlik ellene.

Donald Trumpnak összesen 91 vádponttal kell szembenéznie négy ügyben.

A volt republikánus elnök ennek ellenére most is az egyik legesélyesebb jelölt az amerikai elnöki székre. A kampányban gyakran foglalkozik Ukrajna kérdésével is, szerinte ő 24 óra alatt véget tudna vetni a konfliktusnak, és többször bírálta a Kijevnek eljuttatott amerikai fegyverszállítmányokat is. Putyin üdvözölte ezeket a kijelentéseket, de leszögezte, akárki lesz az elnök az Egyesült Államokban 2024 novemberét követően, nem számít változásokra.

Az orosz narratíva az ukrajnai háborút jellemzően a teljes nyugat elleni küzdelemként ábrázolja.

