Vissza a Szovjetunióba: szobrot kapott Moszkvában a bolsevik vörösterror vezetője

Dzerzsinszkij szobra eredetileg a KGB épülete előtt, a moszkvai Lubjanka téren állt, de a Szovjetunió széthullásakor a tömeg ledöntötte. 22 év évvel később a putyini Oroszországban újra felállították a véreskezű csekista emlékművének másolatát.

Az új szobrot Szergej Nariskin, az SZVR vezetője avatta fel hétfőn.

Híres szavai, miszerint csak hideg fejű, meleg szívű és tiszta kezű ember lehet biztonsági tiszt, jelentős erkölcsi iránymutatássá váltak hazánk biztonsági szervei alkalmazottainak több nemzedéke számára

– mondta Nariskin.

