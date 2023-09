A világ legfélelmetesebb diktatúrája siethet Putyin segítségére – Új fejezet jön a háborúban?

Négy órán át tárgyalt ma zárt ajtók mögött az oroszországi Vosztocsnij űrközpontban Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong-un, Észak-Korea teljhatalmú vezetője. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) első embere Putyin meghívására érkezett az orosz Távol-Keletre, az egyeztetés után pedig Vlagyivosztokba távozik majd, ahol az orosz Csendes-óceáni hadiflotta gyakorlatát tekinti majd meg.

Az, hogy pontosan mi hangzott el a tárgyaláson, valószínűleg örök rejtély marad, de úgy néz ki, mindkét fél igencsak elégedetten lépett ki a teremből. A két vezető országaik történelmi barátságát, bajtársiasságát méltatta,

Kim Dzsong-un pedig explicit ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja Oroszországot az „imperializmus elleni harcban” és kimondta, hogy támogatja Putyin elnök minden döntését.

The DPRK will always stand with Russia in the fight against imperialismKim Jong-un said this in all seriousness. He also noted that Russia has risen to a sacred struggle to protect its security, and the DPRK supports all Putins decisions. pic.twitter.com/JDPlKRClTm