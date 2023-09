Elmondta Vlagyimir Putyin, miről beszélgettek négy órán keresztül Kim Dzsong-unnal

Véget ért a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető közt, az esemény után interjút adott az orosz politikus arról, melyek voltak a meeting fő témái.

Több mint négy óra egyeztetés után véget ért a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető közt. Az ázsiai diktátor most Vlagyivosztokba folytatja útját, ahol megtekinti majd az orosz Csendes-óceáni hadiflotta erődemonstrációját.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz állami médiának adott interjút, melyben részletesen beszámolt arról, hogy mi volt a zártajtós megbeszélés fő témája.

Nagyon jó kezdet, nagyon produktív volt a beszélgetés. Őszintén nézőpontot egyeztettünk a regionális helyzetről és a kétoldalú kapcsolatainkról”

– fogalmazott Putyin.

Hozzátette: „számos érdekes projekt” zajlik Észak-Koreában és Oroszországban is a logisztika terén, főleg vasúti és kikötő-infrastruktúra tekintetében. Ezek további fejlesztése elindíthatja a kereskedelmi kapcsolatok fejlődését is, a két ország és Kína között is – véli az orosz elnök.

Arra is kitért, hogy Oroszország „rengeteget tud kínálni” Észak-Koreának a mezőgazdaság terén is, „humanitárius indokok miatt.” Vélhetően arra akart ezzel utalni, hogy az elszigetelt ázsiai ország jelentős része most éhezik a nemzetközi szankciók, a Covid alatti bezártság és az extrém magas hadiipari kiadások miatt.

Putyint arról is megkérdezte az orosz sajtó, hogy lesz-e valamilyen katonai együttműködés a két ország közt.

Az orosz vezető erre azt mondta, hogy „Oroszország teljesen önellátó,” de „vannak kilátások a katonai-technológiai együttműködési kilátásokkal kapcsolatosan,” majd gyorsan hozzátette: de ezt csak szigorúan az ENSZ által előírt kereteken belül.

Észak-Koreára a nukleáris programjuk miatt extrém szigorú, ENSZ által jóváhagyott szankciók vannak érvényben, azokat a vállalatokat is büntetik, amelyek külföldről hadiipari alkatrészeket, nemhogy fegyvereket szállítanak Phenjannak. Ugyanakkor Oroszország az ukrajnai háború miatt még Észak-Koreánál is több szankciót kell, hogy elszenvedjen, így lényegében nincs vesztenivalójuk.

