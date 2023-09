Friss fotók láttak napvilágot a találatot kapott orosz hadihajóról - Sokkal súlyosabbak a károk, mint elsőre gondoltuk

Szerda hajnalban találatot kapott az orosz Minszk deszanthajó. Bár Moszkva kezdetben csak annyit ismert el, hogy "megrongálódott" a jármű, a friss fotók alapján nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán rakéták lényegében lesöpörték a fedélzetet.

Eredetileg az orosz állami televízióban jelentek meg azok a felvételek, melyeken a hajnalban rakétatalálatot kapó Ropucsa II-es deszanthajó látható. A kimerevített képeke jobban megvizsgálva hamar kiderült az, hogy mekkora károkat is szenvedett a jármű.

Az X-en terjedő felvételen jól látható az, hogy lényegében nincs olyan pontja a jármű felépítményének, mely ne szenvedett volna komoly károkat. Ez azért is különösen kellemetlen szituáció, mert a Ropucsa osztályba tartozó deszanthajókat eredetileg a szovjet érában gyártották Lengyelországban, így Moszkvának nincs lehetősége arra, hogy újragyártsa a járműveket, illetve az ilyen komoly javításokat sem igazán tudja elvégezni.

A fentiek fényében nagyon valószínű az, hogy az ukrán rakéta lényegében gazdasági totálkárt okozott a Minszkben.

Arról, hogy a szintén találatot kapott Kilo-osztályú Rosztov-na-Donu tengeralattjáró mekkora károkat szenvedett cikkünk közléséig nem jelent meg bővebb információ.

Címlapkép: a Georgij Popedonoszek Ropucsa II-es deszanthajó hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons