Háborús terveket sző Kína - Egyetlen lépés miatt szól a vészvillogó a szomszédban

Jelentett a tajvani védelmi minisztérium a sziget körüli fokozódó kínai katonai tevékenységekről és jövőbeni tervekről. A tegnap nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a sziget nem kívánja tétlenül nézni Kína fenyegető hadászati fejlesztéseit, 12,5 százalékkal, 18,1 milliárd dollárra emelte a védelmi kiadásait 2023-ban.

A Kínai Népköztársaság nagymértékben bővíti katonai képességeit, és gyakran folytat katonai tevékenységet a régióban, főként célzott hadgyakorlatok és szürke zónás zaklatások és behatolások formájában

– írja a jelentés.

Our biennial National Defense Report 2023 is out. Learn more about the content with this video: pic.twitter.com/p9foYRbf0h