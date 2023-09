Szép csendben igazán durva politikai belharc dúlhat Kínában - Már a védelmi miniszter is eltűnt

Li Csangfu kínai védelmi miniszter két hete nem lépett a nyilvánosság elé és ez találgatásokra ad okot Kínában. Li utoljára augusztus 29-én volt látható, amikor beszédet mondott a Kína-Afrika Béke és Biztonság Fórumon. A védelmi miniszter tavaly októberben került a Központi Katonai Bizottságba, majd idén márciusban a védelmi minisztérium vezetését is átvette. Egy amerikai tisztségviselő szerint korrupciós ügyek állhatnak a mostani eltűnés hátterében.

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going {:url}