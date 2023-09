Videó: kegyetlen, Bahmut óta nem látott fegyverüket vették elő az oroszok, félelmetes látvány tárult az ukrán katonák elé

Ilyenre nemigazán volt példa Bahmut ostroma és eleste, vagyis május óta. Az oroszok a szovjet korszakból származó BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőket használják a 122 milliméteres 9M22Sz rakéták kilövésére, a rendszerek akár 40 rakétát is képesek útjukra indítani egyszerre.

In the forest west of Kreminna, Russian forces shelled Ukrainian positions with 9M22S 122mm incendiary Grad rockets. Footage shows the burning magnesium/thermite elements floating down through the trees. pic.twitter.com/DNIwqmG0Sg