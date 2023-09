Beismerték az ukránok: ezzel a NATO-fegyverrel csaptak le a Minszkre

Az ukránok nagyon hamar beismerték, hogy ők állnak a szerdai szevasztopoli kikötő elleni támadás mögött, sőt azt is elmondták, hogy pontosan mivel okoztak hatalmas károkat az orosz haditengerészetnek.

Szerda hajnalban rakéták csapódtak a Krím félszigeten lévő stratégiai fontosságú hadikikötőbe, majd hatalmas robbanások követték a találatokat. Hamar kiderült, az orosz hadiflotta két járműve veszett oda, egy Ropucsa-osztályú deszanthajó, amely a Minszk nevet viselte, és a Rosztov-na-Donu, egy Paltusz (NATO-kód: Kilo) osztályú tengeralattjáró is megsemmisült az akcióban.

A Politico megkérdezte az ukrán katonai vezetést, hogy pontosan milyen fegyvert használtak a támadáskor, egy önmagát meg nem nevező magas rangú ukrán katonai tisztviselő pedig úgy válaszolt, hogy a Storm Shadow brit cirkálórakétákat vetettek be.

Szokatlanul hamar, csütörtök reggel már el is ismerte az ukrán hadvezetés a támadást, és hozzátették: a találatot kapott járművek bizonyosan javíthatatlanok. Azt is hozzátették, hogy a támadásban a hajógyárat is lerombolták, így a jövőben nagy kihívást fog jelenteni Moszkvának a hasonló méretű hadihajók szervizelése.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok összesen 10 rakétát lőttek ki a szevasztopoli hajógyár felé, de ebből „csak” három érte el a célját és "csak" két járművet sikerült megsemmisíteni.

Az ukrán légierő parancsnoka, Mikola Olescsuk is megszólalt a kérdésben:

Miközben a megszállók még mindig a szevasztopoli viharból lábadoznak, szeretnék köszönetet mondani a légierő pilótáinak a kiváló harci munkájukért! Folytatás következik ...

A támadás néhány nappal azután következett, hogy az ukránok átvették az irányítást négy elhagyott olajfúró platform felett a Krím közelében, és kikapcsolták az orosz radarokat.

A címlapképen a szevasztopoli kikötőben álló orosz hadihajók láthatóak. Címlapkép forrása: Etienne De Malglaive/Getty Images