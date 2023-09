Friss felvétel: így néz ki a Minszk, miután telibe találta egy Storm Shadow cirkálórakéta

Szerda hajnalban Ukrajna 10 darab brit gyártmányú Storm Shadow robotrepülőgéppel indított támadást a Krím-félszigeten található Szevasztopol egyik szárazdokkja ellen, ebből az orosz légvédelem 7 darabot sikeresen megállított, azonban 3 Storm Shadow így is elérte a célpontját.

A dokkban épp két, a Fekete-tengeri Flottához tartozó orosz hadihajót, egy Kilo-osztályú tengeralattjárót (a Rosztov-na-Donut) és egy Ropucsa-osztályú deszanthajót (a Minszket) javítottak.

Az alábbi, friss felvételen a Minszk maradványai láthatóak.

A closer look at the Russian Project 775 large landing ship Minsk that was destroyed as a result of Ukrainian missile strikes on the Sevastopol Shipyard yesterday. https://t.co/Mo8U9Ym6aB